Martin van Arendonk wordt nieuwe directeur van Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen die slechtziend of blind zijn. Volgens de organisatie brengt Van Arendonk „bestuurlijke ervaring” en „sterke persoonlijke betrokkenheid bij de missie” met zich mee.

Martin van Arendonk. beeld LinkedIn, Bartiméus Fonds

„Als vader van twee slechtziende zoons weet ik hoe belangrijk het is om gewoon mee te kunnen doen”, zegt Van Arendonk in een persbericht van Bartiméus. „Samen met onze partners, donateurs en achterban gaan we doen wat nodig is voor een samenleving waarin blind of slechtziend zijn geen belemmering meer is om voluit te leven.”

Eerder werkte Van Arendonk bij Univé en NS. Daarnaast vervulde hij meerdere interimopdrachten.