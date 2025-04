Yonhap: president Zuid-Korea niet bij uitspraak afzettingszaak

De beslissing zou zijn genomen met het oog op de openbare orde en veiligheid, aldus het juridische team van de president. Het Zuid-Koreaanse persbureau bericht ook dat Yoon de uitspraak naar verwachting vanuit zijn woning in Seoul op televisie zal volgen.

De politie zet vrijdag in Seoul, waar het hof zetelt, meer dan 14.000 leden van de oproerpolitie in en treft ook andere veiligheidsmaatregelen. Zo is de nabije omgeving van het hof alvast afgesloten. In Seoul worden demonstraties van aanhangers en tegenstanders verwacht.

Yoon riep de militaire noodtoestand uit om het parlement, dat onder controle van de oppositie staat, buitenspel te zetten. Hij zei het land te willen beschermen en stuurde militairen naar het parlement. De oppositie werd in een latere uitleg ervan beschuldigd de regering „te verlammen”. Yoon trok de noodtoestand na zes uur onder dwang van het parlement in.

Het parlement stemde diezelfde maand voor Yoons afzetting. Hij is sindsdien geschorst in afwachting van een uitspraak van het constitutioneel hof, dat het laatste woord heeft. Yoon moet weg als minstens zes van de acht rechters daartoe besluiten. Dan moeten binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen plaatsvinden. Yoon mag bij vrijspraak zijn rol als president weer oppakken.

Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de noodtoestand. Aanklagers beschuldigen Yoon van het leiden van een opstand.