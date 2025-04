EU houdt alle opties open voor reactie op heffingen VS

Onder meer Duitsland en Frankrijk zouden hebben gesuggereerd om de Amerikaanse techbedrijven te raken met tarieven. De woordvoerder gaat daar niet op in, maar zegt alleen dat de commissie verschillende soorten reacties „analyseert”.

Voor eventuele tegentarieven zou de Europese Commissie kijken naar bedrijfstakken waar het de VS „pijn zou doen” en waar de EU „alternatieven heeft”. „We houden van sojabonen, die kunnen we ook uit Brazilië halen”, aldus de woordvoerder. De vergelding zou er hopelijk toe moeten leiden dat het gesprek met de VS weer wordt geopend. „De EU blijft openstaan voor onderhandelingen.”