Frankrijk vreest militair conflict als nieuwe Irandeal uitblijft

Iran sloot in 2015 een deal met grote landen over het eigen nucleaire programma. Dat zou aan banden worden gelegd in ruil voor verlichting van economische sancties. Het atoomakkoord kwam al na enkele jaren onder grote druk te staan toen Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen won. Hij noemde het akkoord „een van de slechtste en meest eenzijdige overeenkomsten die de Verenigde Staten ooit zijn aangegaan” en wilde daar niet meer aan meewerken.

Trump zegt dat Iran beslist geen kernwapen mag ontwikkelen en stuurt aan op een nieuwe deal. Hij dreigde onlangs met aanvallen als de Iraniërs niet meewerken.”Als ze geen deal sluiten, dan zullen er bombardementen volgen”, zei de president tegen NBC News. „Het zullen bombardementen zijn zoals ze nog nooit eerder hebben meegemaakt.”

Westerse landen hebben Iran ook beschuldigd van gijzeldiplomatie, het oppakken van buitenlanders om ze als diplomatiek wisselgeld te gebruiken. De Franse minister Barrot kondigde aan dat „spoedig” een klacht wordt ingediend bij het Internationaal Gerechtshof over de detentie van twee Franse burgers, Cécile Kohler en Jacques Paris. Barrot zei dat er ook meer Europese sancties komen tegen Iraanse functionarissen „die verantwoordelijk zijn voor het beleid van gijzelneming door de staat”.