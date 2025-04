Politico: Musk doet stap terug binnen overheid

Techmiljardair Musk trad sinds het aantreden van Trump op als een soort bezuinigingschef van de nieuwe regering. Hij stuurde de taskforce DOGE aan, die voor meer overheidsefficiëntie moet zorgen. Volgens aangekondigde bezuinigingsoperaties zullen veel ambtenaren hun baan verliezen. Musk groeide daarmee uit tot een polariserende figuur. In de VS gebruiken de Democraten hem als boeman en in Europa wekt hij wrevel met felle uithalen naar Europese leiders.

Volgens Politico is er ook binnen de regering en onder andere bondgenoten van Trump frustratie over de miljardair. Die zou worden gezien als onvoorspelbaar en te solistisch opereren, bijvoorbeeld door allerlei ideeën online te delen over hoe overheidsdiensten ontmanteld kunnen worden. Medestanders van Trump zouden ook vrezen dat de zichtbare rol van Musk kiezers kan afschrikken.

Dat kwam deze week ook naar voren tijdens een verkiezing voor een plek in het hooggerechtshof van Wisconsin. Musk steunde daar een conservatieve kandidaat en dat leidde ertoe dat de verkiezing werd gepresenteerd als een referendum over hemzelf. De door Musk gesteunde kandidaat verloor uiteindelijk van een progressievere rechter.

Een bron binnen de regering zegt tegen Politico dat Musk waarschijnlijk blijft optreden als een soort adviseur. Een andere bron benadrukte dat mensen „zichzelf voor de gek houden” als ze denken dat de miljardair straks helemaal geen rol meer speelt.