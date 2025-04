NAVO-chef Rutte brandt zich niet aan dreigende handelsoorlog VS

Trump kondigt naar verwachting later woensdag zogenoemde wederkerige invoerheffingen aan, op producten uit landen die zelf heffingen hebben ingesteld voor Amerikaanse goederen. De Europese Unie heeft al gewaarschuwd te zullen terugslaan.

Van de EU-landen zijn er 23 ook lid van de NAVO, maar „je hebt terecht aangenomen dat ik hierop geen commentaar ga leveren”, zei Rutte woensdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Ook op het dreigement Groenland desnoods met geweld in te lijven en op het stopzetten van de financiering van onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden door de regering-Trump wil de Nederlandse secretaris-generaal niet ingaan. Ook al had een aantal NAVO-landen graag gezien dat hij Denemarken, waartoe Groenland behoort, meer in bescherming had genomen.

Rutte ontkent niet dat hij om de botsing tussen de VS en Denemarken heen draait, maar verlegt liever de aandacht. „Omdat ik wil dat we ons richten op waar het om gaat. En dat is de verdediging van het poolgebied.”

Voor die lijn kan hij binnen de alliantie vooralsnog ook op veel begrip rekenen. Hoge diplomaten uit een handvol landen, ook uit Noord-Europa, verwijten Rutte niets. Ze zijn juist blij dat de Nederlander alles in het werk stelt om een goede verstandhouding met Trump te bewaren en daar vooralsnog in lijkt te slagen. De VS per se binnenboord willen houden is volgens een bron nu eenmaal „de logica zelve”.