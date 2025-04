Faber wil niet beloven of ze wél tekent voor toekomstig lintje

De minister is tijdens debatten wel „ontzettend duidelijk” als het gaat over migratie, stelt Bontenbal. Hij vindt dat Faber wel degelijk een principe-uitspraak kan doen over hoe ze in de toekomst reageert op „identieke dossiers”. De CDA’er vermoedt dat ze dan wederom niet zal tekenen.

Woensdag is al de hele dag een debat gaande omdat Faber weigerde te tekenen voor vijf vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Uiteindelijk hebben de partijloze premier Dick Schoof en de NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) besloten om zelf te tekenen.

Daarmee zijn de procedures verkeerd toegepast, zeiden Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Chris Stoffer (SGP). De normale gang van zaken is volgens de fractieleiders dat een minister die bezwaren heeft tegen een lintje, dat bespreekt in de ministerraad. Als de voordracht na een discussie de goedkeuring krijgt in het kabinet, moet die minister vervolgens zelf tekenen, vinden Timmermans en Stoffer.

„Als een andere minister tekent in het kabinet, is dat ook namens mij”, reageerde Faber. Ze zei dat ze niet wilde tekenen omdat ze als „vakminister” een „smallere afweging” maakte met haar asielbeleid in gedachten. Uitermark en Schoof kunnen dat wel doen omdat zij een „bredere afweging” hebben gemaakt. En daar staat ze achter. Oppositiepolitici vinden die redenatie niet te volgen.