Slowakije wil 350 beren doodschieten om mensen te beschermen

Buitenland

Slowakije heeft toestemming gegeven om 350 beren te doden, omdat ze een bedreiging zouden vormen voor mensen. Aanleiding was een aantal berenaanvallen in het land, waaronder een voorval afgelopen zondag. De regering van minister-president Robert Fico heeft in grote delen van het land de noodtoestand uitgeroepen vanwege de „ongewenste” beren.