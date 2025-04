Heffingen VS kunnen grote gevolgen hebben voor Duitse economie

Trump kondigt naar verwachting later woensdag zogenoemde wederkerige heffingen aan. Als Trump deze heffingen op producten uit landen die zelf ook tarieven hebben op Amerikaanse goederen invoert, zou dat ongeveer de helft van de Duitse export naar de Verenigde Staten raken. De Duitse export daalt dan met 2,4 procent, heeft het Ifo berekend.

Het is nog niet bekend hoe de heffingen van Trump er precies uitzien en of er uitzonderingen komen. Volgens het onderzoek kan de grootste economie van Europa juist profiteren als er een overeenkomst tussen de EU en de VS komt over lagere heffingen.

Naar verwachting komt Trump deze week ook met een heffing van 25 procent op auto’s. Die zou dan vanaf donderdag moeten gelden.