Timmermans eist excuses van Faber, veroordeling van Schoof

Faber heeft vrijwilligers „voor de bus gegooid”, vindt Timmermans, en dat alleen voor „een loos gebaar”. De minister gaf dinsdag tijdens het vragenuur toe dat zij de voordrachten weigerde te tekenen, omdat zij het „signaal” wilde afgeven dat de asielinstroom echt omlaag moet. Timmermans bracht in herinnering dat zij zelf nog geen voorstel daartoe aangenomen heeft gekregen. „Dit is de grootste prutser die ooit in vak K heeft gezeten”, riep hij met stemverheffing.

Hij kwam met een lange lijst van voorbeelden waarin Faber volgens hem aantoonde ongeschikt te zijn als minister. Zij botste vrijdag nog met premier Dick Schoof, omdat die een voorstel van haar niet op de agenda van de ministerraad had gezet. Ook haalde hij haar onjuiste bewering aan dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet democratisch zou zijn gekozen. „Haar onkunde wordt alleen overtroffen door haar onfatsoen.”

De partijloze Schoof, die aanvankelijk het debat wilde laten schieten maar alsnog kwam toen vrijwel de hele oppositie daar om vroeg, moet wat Timmermans betreft „schoon schip” maken. Daar past wat hem betreft een veroordeling van haar gedrag door de premier bij. Dat is nodig om te laten zien dat het kabinet echt met één mond spreekt, vindt Timmermans.