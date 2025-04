Trump stuurt nieuwe onervaren ambassadeur naar de NAVO

Whitaker was tijdens Trumps eerste termijn in het Witte Huis een vertrouweling van de president op het ministerie van Justitie, dat hij kortstondig leidde. Hij heeft geen ervaring met buitenland- of defensiebeleid, terwijl de NAVO piept en kraakt onder nieuwe dreiging van Rusland en openlijke twijfels in Washington over de grondslagen van de alliantie.

Maar tijdens een hoorzitting sprak Whitaker geruststellende woorden over de Amerikaanse trouw aan de NAVO, memoreert een diplomaat in Brussel. Bondgenoten hopen op een goede werkrelatie met de nieuwe ambassadeur. Maar het is altijd afwachten wie het oor van de president heeft, waarschuwt een bron.

Whitaker was in november voorgedragen. Hij kreeg woensdag de steun van de Senaat.