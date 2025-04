Republikeinen winnen in Florida twee zetels in Congres

Buitenland

Twee Republikeinen hebben zoals verwacht in Florida bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het Amerikaanse Congres gewonnen, melden Amerikaanse media, inclusief Fox News en The New York Times. De nipte meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wordt zo uitgebreid. In het noordwesten van de staat won Jimmy Patronis en in het noordoosten Randy Fine. Beide kiesdistricten staan als Republikeins bekend.