Massaontslagen bij gezondheidsinstanties in VS begonnen

De regering van president Donald Trump kondigde eerder al aan om het aantal ambtenaren aanzienlijk te verkleinen. In de gezondheidssector moeten zeker 10.000 voltijdsbanen verdwijnen.

Recentelijk zijn volgens persbureau Reuters twee topambtenaren bij de FDA ontslagen dan wel opgestapt. Hun vertrek komt bovenop dat van andere topfunctionarissen en medewerkers binnen verschillende afdelingen van de toezichthouder.

Medewerkers van de FDA zouden bij de ingang van hun gebouw hun badges hebben moeten laten zien. Ontslagen medewerkers werden volgens een bron verzocht naar huis terug te keren.

Ook bij het onderzoeksinstituut NIH zijn zeker vijf topmedewerkers met verlof gestuurd, meldt The Washington Post. Volgens de krant is ook de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ontslagen. Het gaat om de opvolger van de bekende immunoloog Anthony Fauci die jarenlang daar de leiding had waaronder tijdens de coronapandemie. Bij het hoofdkantoor van de NIH in Bethesda stonden lange rijen auto’s met medewerkers die ’s ochtends te horen hadden gekregen dat ze ontslagen waren.