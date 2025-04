Baudet en Van Houwelingen terug in de Tweede Kamer voor FVD

Van Houwelingen vertrok in november uit de Kamer en Baudet deed dat in januari. Zij kregen wachtgeld tijdens hun afwezigheid.

De Vos nam de plek van Baudet in. Zij stond als zesde op de lijst van FVD en was fractiemedewerker. Ze was minder dan drie maanden actief en krijgt daarom zes maanden wachtgeld. Dekker (68) verving Van Houwelingen sinds november, maar omdat hij al recht heeft op AOW krijgt hij geen wachtgeld.