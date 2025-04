Oogarts De Faber: gezond verstand zegeviert met vuurwerkverbod

„In 2009 waren we roependen in de woestijn, maar de zwijgende massa is toch in beweging gekomen”, zegt De Faber. Hij hoopte al langer dat de Haagse politiek zich uiteindelijk achter een verbod zou scharen. „Maar je weet het nooit. Ik heb verstand van ogen, niet van de politiek.” Dinsdag werd duidelijk dat NSC onder voorwaarden wil instemmen met een verbod. De VVD ging al eerder om. Georganiseerde vuurwerkshows blijven wat de partijen betreft wel mogelijk.

De arts denkt dat mensen er snel aan wennen. „Vroeger mocht je in cafés en restaurants roken, nu vinden we dat absurd.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling liepen in Nederland zeker 187 mensen oogletsel op. Dat was het hoogste aantal slachtoffers in tien jaar, becijferde het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Van de gewonden raakten vijftien mensen blind aan een oog. De ongelukken ontstaan vaak met legaal verkrijgbaar vuurwerk. „Extreem onveilig” noemde het NOG dat.

Meerdere steden stelden al lokale vuurwerkverboden in, maar die werden massaal genegeerd. „Het is verwarrend dat mensen het niet mogen afsteken, maar wel mogen kopen”, zegt De Faber. „Een algemeen verbod is veel beter te handhaven.”