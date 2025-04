Griekse eilanden getroffen door overstromingen, scholen dicht

De autoriteiten op Paros hebben moeite om bijna veertig voertuigen te verplaatsen die door het modderige water vastliepen. „De wegen zijn beschadigd en we hebben extra machines nodig om de straten schoon te maken”, zei burgemeester Costas Bizas tegen omroep ERT. De „catastrofe” werd volgens hem binnen twee uur aangericht.

De burgerbeschermingsdienst had inwoners van Paros en Mykonos maandag opgeroepen binnen te blijven. De dienst zegt dat het stormfront zich naar de eilanden Chios, Samos en Ikaria verplaatst..

Wetenschappers zeggen dat Griekenland vaker met extreem weer kampt door klimaatverandering. In 2023 vond in het land de dodelijkste regenbui in bijna een eeuw plaats. Die kostte zeventien mensen het leven en richtte grote schade aan in de agrarische regio Thessalië.