Zeeuwse muziekwinkel Bax Music failliet verklaard

De onderneming kampte de afgelopen jaren met schulden, onder andere bij de Belastingdienst als gevolg van de coronapandemie. Ook raakten veel instrumenten beschadigd door een brand bij een pand in Goes in 2023.

Het in 2003 opgerichte Bax Music is een van de grootste onlineverkopers van muziekinstrumenten en -apparatuur in Europa en heeft naast zijn webshop zes winkels in Nederland en België. Er werken ruim driehonderd mensen.

Bax Music werd opgericht door de broers Nathanael Bax en Jochanan Bax. Na een meningsverschil vertrok die laatste uit het bestuur van het bedrijf, maar hij bleef een grote aandeelhouder. Nadat bekend was geworden dat Bax Music uitstel van betaling had aangevraagd, zei Jochanan te willen werken aan een doorstart. Volgens hem was daar ook interesse in van investeerders.