Chinees leger begint militaire oefening om Taiwan te omsingelen

Buitenland

Het Chinese leger is dinsdagochtend (lokale tijd) begonnen met een grootschalige militaire oefening rondom Taiwan. Naast het leger doen ook de marine en luchtmacht aan de oefening mee. Op het socialemediaplatform Weibo deelt het Chinese leger een poster waarop te zien is hoe Taiwan is omsingeld door marineschepen en gevechtsvliegtuigen, er staat de tekst „insluiten” bij.