Onopvallende kerken, van ggiN Nieuwerkerk tot doopsgezind Workum

Hersteld hervormde gemeenten (hhg’s) met een historisch kerkgebouw zijn er niet zo veel. De hhg Schiedam is er een van. Niet omdat de gemeente bij de scheuring met de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 de dorpskerk mocht ‘meenemen’. De gemeente stond echter al vanaf haar ontstaan in 1905 tot haar aansluiting bij de Hersteld Hervormde Kerk in 2009 op zichzelf. Onder anderen ds. H. Hofman (1902-1975) was er predikant. In 1959 kwam de gemeente in het bezit van de Plantagekerk, die in 1872 was gebouwd voor de christelijke gereformeerde kerk. beeld RD, Anton Dommerholt