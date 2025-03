Doden en gewonde schietincident zijn inwoners Oosterhout

De slachtoffers vielen toen er vrijdag kort voor 16.00 uur werd geschoten op de Loevensteinlaan. In die straat werden in een auto twee zwaargewonden aangetroffen, van wie er een later overleed. In de Sint Antoniusstraat, iets verderop, vond de politie ook een zwaargewonde man in een auto. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed korte tijd later.

De politie hoopt door het horen van getuigen en het bekijken van camerabeelden zicht te krijgen op een of meer verdachten. Ze vraagt mensen die in de buurt van de Loevensteinlaan en de Sint Antoniusstraat wonen en die camerabeelden hebben, zich te melden.