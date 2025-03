Webshop muziekwinkel Bax Music dicht na uitstel van betaling

Aandeelhouder en voormalig directeur Jochanan Bax bevestigde het uitstel vrijdag na berichtgeving van PZC. Daarbij zei hij dat de winkels vooralsnog openblijven. Maar meerdere media, waaronder PZC, melden zaterdag dat de winkels dicht zijn. Bax Music heeft zes winkels in Nederland en België en is online een van de grootste verkopers van muziekinstrumenten in Europa. De Nederlandse winkels staan in Goes, Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn.

Een uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. De onderneming heeft meer dan driehonderd werknemers en kampte al langer met schulden. Jochanan Bax stelde vrijdag dat investeerders interesse hebben in een doorstart.