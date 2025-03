Honderden mensen demonstreren op Malieveld voor Imamoglu

Een demonstrant is uitgedost als de Pokémonfiguur Pikachu. Dat is een verwijzing naar een demonstrant die in Turkije met een sprint aan de politie wist te ontkomen, waarvan een filmpje veel aandacht kreeg. Mensen staan op het Malieveld in de rij om met het gele wezen op de foto te gaan.

Op protestborden roepen de demonstranten op tot een vrij Turkije. „Voor zo’n demonstratie als deze ga je in Turkije de gevangenis in”, staat op een bord. „ErdoGONE”, roept een ander op.

In toespraken roepen de demonstranten andere Nederlanders op zich ook uit te spreken voor de democratie in Turkije. „Turkije maakt donkere dagen door. Imamoglu vertegenwoordigt hoop en verandering, een nieuwe toekomst, een toekomst van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie. Precies daar is de regering bang voor. Zijn arrestatie is een aanval op de democratie.”

De demonstratie in Den Haag is gelijktijdig met een massaprotest in Istanbul, waar honderdduizenden mensen zijn.