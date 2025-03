Dierenorganisaties bedanken Loretta Schrijver in kranten

„Met haar humor en aanstekelijke enthousiasme wist ze mensen te raken en te inspireren voor de natuur”, schrijft het Wereld Natuur Fonds in de Volkskrant. Schrijver was sinds 1992 ambassadeur van de organisatie, die ook in haar testament staat. „Haar liefde voor dieren en haar onvoorwaardelijke inzet voor bedreigde diersoorten, zoals de berggorilla’s, zullen wij nooit vergeten.”

World Animal Protection Nederland eert Schrijver als „een stem voor hen die geen stem hebben”, is te lezen in De Telegraaf. „Haar leven stond in het teken van liefde en zorg voor dieren, van het kleinste hondje tot de grootste olifant.”

Schrijver, vooral bekend van RTL Nieuws en Koffietijd, overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.