Vakbonden: maandag en dinsdag staking bij auto- en fietsbedrijven

Economie

Werknemers van autohandelaren, garagehouders en fietsenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe leggen maandag en dinsdag het werk neer, melden FNV en CNV. Dit doen zij omdat ze volgens de vakbonden ontevreden zijn over het cao-bod van brancheorganisatie BOVAG. CNV verwacht dat veel bedrijven in het noorden die dagen dicht of onderbezet zijn en dat mensen mogelijk langer moeten wachten op een apk of fietsreparatie.