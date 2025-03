Radboud Universiteit: minder afhankelijk van grote techbedrijven

Meer dan zeshonderd mensen hebben in de afgelopen weken een open brief aan de universiteit ondertekend. Onder hen zijn medewerkers, studenten en oud-studenten, maar ook mensen van buiten. In de brief staat dat Nederlandse universiteiten enkele jaren geleden hebben gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen van digitalisering. „Sindsdien is er weinig gebeurd. Erger nog, bijna alle Nederlandse universiteiten zijn overgestapt op Microsoft 365.”

De open brief stelt ook dat de ondertekenaars afhankelijk zijn van Microsoft voor het versturen van mails, het schrijven van documenten, het creëren van presentaties, het houden van videogesprekken, het delen van documenten en het opslaan van gegevens. Ook ander werk gaat via buitenlandse bedrijven. „Dat zorgt voor meerdere kwetsbaarheden, vooral gezien de snel veranderende situatie in de wereldpolitiek.”

Zo zouden diensten van de ene dag op de andere kunnen worden afgesloten en zouden gegevens van gebruikers kunnen worden verzameld. „We zijn overgeleverd aan de genade van een buitenlandse regering die wordt geleid door een grillige leider, die een bedrijf als Microsoft kan dwingen om te gehoorzamen aan decreten”, aldus de open brief.

Onder de ondertekenaars zijn hoogleraar computerveiligheid en privacy Bart Jacobs, universitair hoofddocent privacy Jaap-Henk Hoepman en hoogleraar filosofie, digitalisering en samenleving Tamar Sharon.