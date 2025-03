Brit die verdachte steekpartij overmeesterde krijgt heldenspeld

De Brit ging vrijdag langs in de ambtswoning van de burgemeester om over het voorval te praten. „Het is een heel bescheiden Engelstalige man”, zegt Halsema tegen AT5. „Hij heeft geen behoefte om bekend te worden. Hij is nu vooral bezig met de slachtoffers, daar voelt hij zich verantwoordelijk voor.”

Volgens de burgemeester nam de man in „een split second” een beslissing, „die echt uitzonderlijk is en waarvoor heel veel waardering moet zijn.” De man liep op de Nieuwendijk en hoorde rumoer. „Hij zag iemand passeren en dacht instinctief: dit klopt niet, hier gebeurt iets ergs. Hij heeft hem naar de grond weten te werken.” Politiechef Peter Holla vertelt in het AT5-programma dat de man uit een grote stad komt, en in zijn opvoeding heeft meegekregen om op te komen voor medeburgers. „Instinctief voelde hij dat hij moest acteren.”

Door de actie van de man kon de verdachte in de boeien worden geslagen. Het ging om een burgerarrest, waarbij een burger iemand mag vasthouden wanneer die op heterdaad betrapt wordt. Bij de steekpartij raakten vijf mensen gewond, van wie twee ernstig.