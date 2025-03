Commandant NAVO-vloot niet onder indruk van Russische pesterij

Warnaar heeft de leiding over de SNMG1, de groep NAVO-schepen die onder meer saboteurs van onderzeese kabels en pijpleidingen moet afschrikken. Hij is met zijn vlaggenschip de Zr. Ms. Tromp een weekend in Rotterdam voor een korte adempauze voor de bemanning. „Even vers fruit inslaan, familie en vrienden knuffelen en een avondje stappen”, zegt Warnaars woordvoerder.

Die bemanning staat onder extra druk nu de dreiging van Rusland zo is toegenomen, erkent overste Dennis Oorburg, die voor zijn commandant het bevel voert over de Tromp. En hun vrienden en familie maken zich dus ook meer zorgen - dat ontgaat ze ook niet. Zaak dus om dagelijks te laten zien dat het goed gaat aan boord.

Matroos Jens is blij dat hij de zorgen van het thuisfront niet altijd te horen krijgt, „want dat zou het ook moeilijker maken voor mezelf”. Maar „ze weten ook dat we het aankunnen”. Dat is voor hem zelf ook een geruststelling: „door alle nieuwe wapensystemen en nieuwe sensoren die we aan boord krijgen, voel ik me zelf ook veiliger”. „Het mag dan spannender zijn, wij hebben een antwoord”, onderstreept Warnaar.

Warnaar weet wel in welke hoek hij de kabelsaboteurs moet zoeken waarop zijn schepen jacht maken. Maar ondertussen gaan de NAVO en Rusland in de wateren die hij bewaakt eigenlijk heel „professioneel” met elkaar om, stelt de Nederlandse zeeofficier. Dat Russen NAVO-vliegtuigen ‘aanstraalden’, een voorbereiding om een doelwit onder vuur te nemen, neemt hij laconiek op. „Uiteindelijk zijn we gewoon informatie over elkaar aan het verzamelen.”

Als de Tromp een verdachte van kabelsabotage wil opbrengen, stuit Warnaar soms op regels die de vrije zeevaart beschermen. Die worden echter vanzelf verruimd nu het echt nodig is, weet de commandeur zeker. „We mogen drugssmokkelaars in de Caraïben nu ook op volle zee onderscheppen. Kwestie van goede afspraken maken.”

De Tromp en twee andere schepen van de SNMG1 varen zondag weer uit. De Russen hebben in de tussentijd echter geen vrij spel, onderstreept Warnaar. De resterende helft van zijn kleine vloot houdt de wacht.