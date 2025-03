Geen hulpverzoeken bij BuZa vanuit Myanmar of Thailand

„Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over Nederlandse doden of gewonden. Maar het ministerie heeft daartoe op dit moment geen concrete aanwijzingen.”

Bij de Alarmcentrale van de ANWB zijn tot nu toe dertien meldingen van Nederlanders in het getroffen gebied binnengekomen. De meeste meldingen komen van mensen die zich in de Thaise hoofdstad Bangkok bevinden. Geen van de meldingen ging over verwondingen.

De medewerkers krijgen vooral vragen over praktische zaken, zoals het voortijdig afbreken van de vakantie. De ANWB adviseert mensen contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij en ook de lokale autoriteiten en het lokale nieuws in de gaten te houden.