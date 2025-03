Kabinet wil snel einde aan keuring autisme voor rijbewijs

Daarnaast hoeven mensen die een psychose hebben gehad niet meer zes maanden te wachten voordat ze een keuring kunnen aanvragen. Madlener schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De keuringen zijn zowel mensen met een beperking als de politiek al langer een doorn in het oog. Voor mensen met autisme staat niet vast dat zij meer ongelukken veroorzaken. Zij moeten vaak lang wachten voordat zij terecht kunnen voor een keuring, en velen ervaren het als een onnodig obstakel. Het CBR gaat nu onderzoeken hoe de keuring kan worden afgeschaft.

Voor mensen met ADD of ADHD geldt wel dat zij vaker betrokken zijn bij een ongeluk, vooral in de eerste twee jaar dat zij hun rijbewijs hebben. Maar vrijwel iedereen komt nu door de bestaande tests, die bovendien tijdrovend zijn. Madlener ziet er niet direct de toegevoegde waarde van in, en wil dat het CBR onderzoekt of de keuring aangepast kan worden.

Ook voor mensen die een psychose hebben gehad, gaat het CBR kijken hoe zij hun keuring eerder kunnen afleggen.