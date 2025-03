Enkele mensen bij nazorgbus Slachtofferhulp op Dam na steekpartij

„Het is niet gek dat het niet stormloopt”, zegt de hulpverlener. „Mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt, blijven vaak eerst even thuis voordat ze hulp zoeken. Het is nog heel vers.”

Een van de mensen die vrijdag wel bij de bus langs is gegaan, is een medewerker van een koffietent in de buurt van de Sint Nicolaasstraat. Ze wilde haar verhaal doen, omdat ze heel erg geschrokken is. „Het geeft een heel onveilig gevoel”, zegt ze. „Ik voel me onveiliger om hier te werken. Je weet dat het rondom de Dam druk is en er veel mensen zijn, maar het is een eng idee om te weten dat zulke dingen om je heen gebeuren terwijl je aan het werk bent.”

Ook heeft ze burgemeester Femke Halsema, die vrijdagmiddag op de Dam was, aangesproken. „Ik heb haar gevraagd of ze ook oog wil hebben voor de veiligheid van de mensen die hier werken.”

Na haar bezoek aan de Dam sprak Halsema mensen uit de buurt waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Ook stond er een ontmoeting gepland met de man die de verdachte overmeesterde, „om zijn verhaal te horen en hem te bedanken voor zijn heldhaftige daad”, schrijft Halsema op Instagram. „Daarnaast is er ook een besloten bewonersbijeenkomst, zodat de mensen die heel erg geschrokken en ontdaan zijn door wat ze hebben gezien en meegemaakt, hun verhaal kunnen delen en wij hen een luisterend oor kunnen bieden.”