Nieuwe rechtszaal in gevangenis Vught geopend

Deze vluchtgevaarlijke gevangenen worden nu met zwaar beveiligd vervoer naar de rechtbank gebracht als er een zitting is. Het scheelt een hoop capaciteit en kosten als zij hun zaak binnen de penitentiaire inrichting kunnen bijwonen. „Elke vervoersbeweging die we kunnen terugdringen is mooi meegenomen”, zei staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid. „Veiligheid is de drijfveer geweest voor deze nieuwe zittingszaal”, aldus Wim Saris, directeur-generaal van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Hoeveel geld hiermee bespaard kan worden, is volgens de DJI lastig in te schatten. Maar het vervoer van een EBI-gedetineerde naar de rechtbank kost „tonnen” en er zijn zo’n vijfhonderd personen aan personeel voor nodig. De gedetineerden moeten nog steeds met beveiligd vervoer naar de rechtbank, maar de afstand is nu nog slechts driehonderd meter.

In de EBI zitten onder anderen Marengo-hoofdverdachten Ridouan Taghi en Saïd R. en de eveneens tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Willem Holleeder. Omdat de zaal in Vught redelijk klein is, kan niet het volledige Marengo-proces daar - met alle veertien verdachten - worden behandeld. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om onderdelen daar te laten plaatsvinden. Een woordvoerder van het gerechtshof Amsterdam laat weten dat dat „zeker tot de mogelijkheden” behoort, maar vooralsnog is er niets gepland.

De muren van de nieuwe rechtszaal zijn ongeveer 80 centimeter dik en de zaal heeft een zogeheten ‘weerstandsklasse 5’, dat wil zeggen dat deze bestand is tegen raketten. De bouw heeft zo’n 22 miljoen euro gekost.

Het is de tweede zaal waar, zoals het ministerie dat noemt, „berechting en detentie op een plek samenkomen”. De andere locatie is het Justitieel Complex Schiphol.