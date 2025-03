Sint-Michielsgestel schrapt plannen voor azc na onrust

Binnenland

Sint-Michielsgestel stopt met het proces om te komen tot een asielzoekerscentrum in de gemeente. Daarmee is een gepland azc in Berlicum van de baan. „Gezien de maatschappelijke en politieke onrust en de buitenproportionele impact op de samenleving als geheel, vindt het college van burgemeester en wethouders het noodzakelijk om het lopende proces te stoppen”, meldt de gemeente.