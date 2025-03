Concert van de week: Passiemuziek van Loewe in Middelharnis en Utrecht

De concerten vinden plaats op 5 april in de Grote Kerk van Middelharnis en op 12 april in de Jacobikerk in Utrecht. Maarten Koopman is de dirigent. Solisten zijn Lucretia Starke (sopraan), Elise te Kaat (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Bas Cornelissen (bas).

Carl Loewe (1769-1869) was een Duitse componist, organist, pianist en zanger. Daarnaast studeerde hij theologie. Zijn tijdgenoten waren onder meer grote romantische componisten als Schubert en Mendelssohn. ”Das Sühnopfer des neuen Bundes” werd gecomponeerd in 1847. Het werk bevat stijlelementen uit de romantiek, maar Loewe wist zich ook sterk geïnspireerd door de barok.

Beide concerten beginnen om 19.45 uur. Kaarten kosten 20 euro voor volwassenen, 10 euro voor jongeren tot en met 18 jaar, kinderen tot 12 jaar gratis.

