Een stevig filosofisch werk –anders dan voor de studie– midden op de dag lezen? Dat zal Maarten Koopman (27) niet zo gauw doen. Liever pakt hij Proust of Camus er ’s avonds bij, onder het genot van een glas wijn. Om dan aan de reis te beginnen. Want dat is lezen volgens hem. Een tocht die je samen met het boek aflegt.