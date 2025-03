Europese Commissie verwerpt plan Poetin voor overgangsregering

Buitenland

De Europese Commissie verwerpt in felle bewoordingen het voorstel van de Russische president Vladimir Poetin om een overgangsregering in Oekraïne op te zetten. „We hebben een agressor en we hebben Oekraïne dat niets anders dan goede wil naar vrede toont”, zegt een woordvoerder van de Commissie in reactie daarop.