Filipijnse demonstranten eisen op verjaardag Duterte vrijlating

Onder meer in de hoofdstad Manilla en de zuidelijke stad Davao, waar Duterte eerder burgemeester was, demonstreerden mensen tegen de arrestatie van de oud-president. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn harde aanpak van het drugsprobleem in zijn land.

Ook bij het detentiecentrum in Den Haag zijn honderden demonstranten samengekomen om steun te betuigen aan Duterte, die vrijdag 80 jaar is geworden. „We hopen dat hij zo snel mogelijk kan terugkeren naar de Filipijnen”, zegt een van de organisatoren. „Het is niet eerlijk dat hij hier is.”