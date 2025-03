Hulpverlening Rode Kruis in Myanmar gehinderd door stroomuitval

Elektriciteitslijnen in de regio’s Mandalay en Sagaing zouden beschadigd zijn door de beving. Het Rode Kruis probeert op dit moment in kaart te brengen wat de „humanitaire behoeftes” zijn van de bevolking in Myanmar.

Het ziekenhuis in hoofdstad Naypyidaw sprak eerder van vele gewonden. Het is nog onduidelijk hoeveel doden en gewonden de aardbeving heeft veroorzaakt.