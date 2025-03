Dode en tientallen gewonden na instorting toren in Bangkok

Het epicentrum van de beving lag in buurland Myanmar, maar heeft ook schade veroorzaakt in Thailand en op andere plekken in Azië. De schok was goed voelbaar in de Thaise hoofdstad. Mensen vluchtten gebouwen uit. De Thaise autoriteiten hebben Bangkok inmiddels uitgeroepen tot rampgebied.

Vicepremier Prasert Jantararuangtong meldt dat het telecommunicatiesysteem van het land verstoord is. Het ministerie van Transport heeft het openbaar vervoer, waaronder bussen en elektrische treinen, tijdelijk stopgezet. Er komt een noodcentrum en er zal voor worden gezorgd dat alle overheidsinstanties snel reageren op de noodsituatie, aldus premier Paetongtarn Shinawatra.