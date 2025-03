Ministers hekelen mediaberichtgeving over spanningen in kabinet

Binnenland

Meerdere ministers hebben vrijdagochtend geklaagd over mediaberichtgeving over spanningen in het kabinet. Ze willen liever dat het gaat over hun inhoudelijke werk en benadrukken dat meningsverschillen erbij horen. Het AD en De Telegraaf schreven over wrijving tussen met name minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) en Marjolein Faber (Asiel, PVV).