Groot ziekenhuis in Myanmar meldt vele slachtoffers na beving

De aardbeving vond vrijdag plaats in Centraal-Myanmar. Deze heeft ook schade buiten het land veroorzaakt, bijvoorbeeld in Thailand. De omvang van de schade is nog niet bekend.

De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst (USGS) een kracht van 7.7. Het epicentrum lag op ruim 17 kilometer van Mandalay, de tweede stad van Myanmar. Deze werd twaalf minuten later opgevolgd door een beving in hetzelfde gebied. Die tweede schok had een kracht van 6.4.

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Myanmar. Er loopt een breuklijn van noord naar zuid door het centrum van het land. Experts zeggen dat dichtbevolkte gebieden in Myanmar bijzonder kwetsbaar zijn voor aardbevingen en andere natuurrampen. Dat heeft te maken met de snelle stadsontwikkeling, verouderde infrastructuur en slechte stadsplanning.