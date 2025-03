Zware aardbeving in Myanmar, voelbaar in andere landen

De beving vond volgens de USGS om 12.50 uur lokale tijd plaats op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum ligt in de buurt van Mandalay, de tweede stad van Myanmar. Daar wonen meer dan 1,2 miljoen mensen.

Journalisten van persbureau AFP zeggen dat in de hoofdstad Naypyidaw scheuren ontstonden in wegen en dat in gebouwen stukken van het plafond vielen. Er is weinig bekend over de gevolgen van de aardbeving. De Myanmarese autoriteiten hebben nog niets gezegd over schade en slachtoffers.

Er zijn meldingen dat de aardbeving is gevoeld in China, Thailand en Vietnam. De Chinese geologische dienst CENC meldt dat de aardbeving een kracht had van 7.9, bericht staatspersbureau Xinhua. De schokken waren volgens de CENC voelbaar in Yunnan, een provincie in het zuidwesten van China.

In Vietnam was de aardbeving voelbaar in onder meer Hanoi en Ho Chi Minh City. Mensen in Noord- en Centraal-Thailand voelden eveneens schokken. In onder meer de hoofdstad Bangkok en Chiang Mai renden mensen de straat op.