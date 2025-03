CGK stellen voorwaarden aan nieuwe synodezitting

De weg uit de impasse is niet gevonden, zegt afgevaardigde A. Verburg. Maar het zoeken is volgens hem nog niet klaar. Mogelijk is er nog een uitweg. Verburg doet het moderamen de suggestie om met de tegenstemmers van het model (over de twee afdelingen in de kerk), dat het donderdag niet redde, in gesprek te gaan.

beeld RD

Ds. A.C. van der Wekken pleit voor een tijd van rust en bezinning. Hij stelt voor een commissie in het leven te roepen die een vergadering in juni gaat voorbereiden: een dag van bezinning en gebed en een dag over de vraag hoe de kerken met elkaar verder moeten. „Ik wil deze dag niet afsluiten zonder perspectief. Wat zou het mooi zijn als we tegen elkaar zouden kunnen zeggen: we kunnen samen door één Deur, Jezus Christus.”

Ook ds. D. van der Wal vraagt zich af: hoe nu verder? „Er is zo veel gezegd, door velen van ons. Maar als we nu sluiten, wat zijn dan de gevolgen voor de kerken? Daarom wil ik nog een mijl gaan en vraag de synode provisorisch te sluiten. Dan kunnen we kijken welke dingen er nog gedaan moeten worden en in juni nog een keer bij elkaar te komen.”

Ds. P.A. Kok: „Misschien moeten we concluderen dat het plan is weggestemd omdat het niet van de Heere was? We staan met lege handen, maar ze moeten open zijn om te ontvangen, en tegelijk gevouwen. We moeten het van Hem verwachten, tot er een weg komt die echt van Hem is.”

Ds. J.G. Schenau wijst op het „gevaar” dat als de synode nu zou sluiten, er een „zwartepietenspel” zal worden gespeeld: wie is de schuldige? Sluiting van de synode wekt volgens hem ook de „suggestie” dat het moderamen „het kerkverband heeft opgegeven”. Hij stelt voor bepaalde onderwerpen te „prioriteren” en de agenda van de synode deels af te werken. Verder is er opnieuw bezinning op de toekomst van het kerkverband nodig.