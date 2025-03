Trump: ‘anti-Amerikaanse ideologie’ uit Smithsonian Institution

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat „ongepaste, verdeeldheid zaaiende of anti-Amerikaanse ideologie” wordt verwijderd uit het Smithsonian Institution. Dit is het enorme museumcomplex en onderzoeksinstituut met 21 musea waarvan de meeste zich in Washington bevinden. Het is ook een belangrijke tentoonstellingsruimte voor de Amerikaanse geschiedenis en cultuur.