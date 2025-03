AD: Conflict in kabinet tussen Keijzer en Faber

Binnenland

Ministers Mona Keijzer (BBB) en Marjolein Faber (PVV) zijn verwikkeld in een slepend conflict over huisvesting voor statushouders. Vicepremier Keijzer ergert zich bovendien aan de bestuursstijl van Faber. Ook premier Schoof is daar niet over te spreken en greep vorige week in, meldt het AD.