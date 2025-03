Trouw: Bodem verbeteren? Begin gewoon en doe het goede

„Alles begint bij de bodem. Dat zijn we heel lang vergeten, maar gelukkig is er de laatste tien jaar weer meer aandacht voor”, licht Jannemarie de Jonge toe. Zij is lid van het college landschapsarchitecten en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.

„Voorheen ging het met name over het schoonmaken van vervuilde bodems of over de draagkracht van de grond voor bijvoorbeeld woningen”, zegt zij. „Maar nu komt ook het leven in die bodem, het samenspel van diertjes, schimmels en plantenwortels aan de orde. Dat is fascinerend en we weten er nog heel weinig over.”

Er zijn zat mogelijkheden voor verbetering vanuit de overheid. Een paar voorbeelden uit het advies: geef bij pachtcontracten vaker grond aan biologische boeren en zorg ervoor dat bij grote projecten, zoals de aanleg van een park, een gezonde bodem voorrang krijgt.