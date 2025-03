Huidkankerpatiënten niet volgens richtlijnen behandeld in kliniek

De twee zijn niet meer werkzaam bij het HuidMC. Ze werkten hoofdzakelijk op locaties Reguliersgracht en Linnaeushof. De laatste behandelingen waren in december.

Vooral patiënten met basaalcelcarcinoom zijn niet volgens de richtlijnen behandeld, zegt de inspectie. Mogelijk gaat het ook om patiënten met een melanoom en plaveiselcelcarcinoom.

„Afwijken van behandelrichtlijnen mag alleen als patiënten geïnformeerd zijn over de risico’s die deze andere manier van behandelen met zich meebrengt, hiervoor toestemming hebben gegeven en als dit duidelijk is vastgelegd in het patiëntendossier”, stelt de IGJ. „Een behandeling die niet volgens de richtlijn is uitgevoerd kan ervoor zorgen dat de kanker niet (volledig) is verwijderd en/of eerder terugkeert.”

Volgens de inspectie waren het bestuur en de medische directie van het HuidMC op de hoogte. De kliniek heeft een aanwijzing gekregen. De IGJ roept patiënten op zich te melden als zij na een eerste behandeling in het HuidMC daarna nog elders zijn behandeld voor dezelfde huidkanker.