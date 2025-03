Rechter beveelt Trump berichten te bewaren na blunder chatgroep

De zaak was aangespannen door een Amerikaanse organisatie die meer transparantie eist bij de overheid. Zij verwijt de regering communicatiewetten te hebben overtreden door Signal te gebruiken.

Nota bene de nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz had de hoofdredacteur van een tijdschrift laten meedoen aan het gesprek tussen hooggeplaatste functionarissen. Die onthulde later delen uit de besloten chat over de Amerikaanse aanvallen op Houthi-rebellen in Jemen.

Het Witte Huis probeerde de schade te beperken en beweerde dat er geen geheime informatie zou zijn gedeeld. Meerdere partijen zijn bezig met een onderzoek in wat al Signalgate wordt genoemd.