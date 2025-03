Kabinet komt dit jaar met meldpunt voor intimidatie van diaspora

De Tweede Kamer is blij dat het meldpunt er na lang wachten alsnog komt. Wel wil D66 dat justitieminister David van Weel in gesprek gaat met groepen over hoe hun veiligheid bij een melding gegarandeerd kan worden. De VVD wil van de minister weten wat gedaan kan worden bij een melding. Kamerlid Bente Becker vindt het wel „fantastisch” dat er na jaren eindelijk duidelijkheid is over het meldpunt.

Volgens Van Weel duurde het zo lang omdat de veiligheid op orde moet zijn. „Je moet kunnen garanderen dat gevoelige gegevens van de melders nooit in verkeerde handen komen.” Hij zegde toe hierover verder te spreken met verschillende groepen.

De minister erkende dat niet altijd direct ingegrepen kan worden, maar dat het opstapelen van bewijs misschien genoeg is om bijvoorbeeld een consulaat van waaruit wordt geïntimideerd, te sluiten. Vaak zijn het diplomatieke posten zoals ambassades of consulaten waar de dreigingen vandaan komen.

Dat gebeurt door verschillende landen. China bespiedt en bedreigt Oeigoeren, Eritrea zamelt onder dwang geld in bij Eritreeërs, en ook Russen, Turken en Belarussen worden onder druk gezet door hun (voormalige) moederlanden. In 2015 werd zelfs een Iraniër geliquideerd in Almere, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een aanslag in de jaren tachtig in de Iraanse hoofdstad Teheran.