Groenland bereikt vlak voor Amerikaans bezoek coalitiedeal

Nielsens partij Demokraatit werd bij de recente verkiezingen de grootste. De stembusgang werd overschaduwd door dreigementen van de regering van Donald Trump om Groenland over te nemen. Het land hoort bij Denemarken.

De andere coalitiepartijen zijn Inuit Ataqatigiit, van de vertrekkende premier Múte Bourup Egede, Siumut en Atassut. De enige oppositiepartij is straks Naleraq, dat een snelle zelfstandigheid wil in plaats van een geleidelijke.

Trump herhaalde onlangs dat hij Groenland wil hebben. „We hebben het nodig. We moeten het hebben.” De Russische president Vladimir Poetin zei door Trumps ambities meer militairen naar het noordpoolgebied te sturen. Volgens Poetin neemt de concurrentie in het Noordpoolgebied toe, nu Trump Groenland wil annexeren en de NAVO haar activiteiten in de regio opvoert.

Moskou zal reageren op nieuwe uitdagingen door zijn militaire aanwezigheid in de regio te vergroten, aldus de Russische leider tijdens een televisietoespraak op een internationale conferentie in Moermansk. Hij zei dat er niets ongewoons is aan de wens van Trump om volledige controle over Groenland te krijgen door het van Denemarken af te pakken.

De plannen zouden historische wortels hebben, meende Poetin. Hij zei zich alleen zorgen te maken dat NAVO-landen het hoge noorden steeds meer beschouwen als springplank voor potentiële conflicten „en het gebruik van troepen onder deze omstandigheden oefenen”.