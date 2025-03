Slachtoffers Amsterdam lijken willekeurig gekozen

De slachtoffers werden kort na de melding van het incident rond 15.30 uur op verschillende locaties in en rond de Sint Nicolaasstraat in het centrum van Amsterdam aangetroffen. „Het onderzoek van de politie is in volle gang en heeft op dit moment alle voorrang. We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van deze afschuwelijke steekpartij”, zegt burgemeester Femke Halsema namens de driehoek. „Ons hart gaat uit naar de slachtoffers, hun familie en geliefden.”

De verdachte die niet lang na de steekpartij in de Gravenstraat werd aangehouden, is een man. Zijn identiteit en motief worden nog onderzocht. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.